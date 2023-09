Appena iniziato, il campionato si è subito fermato a causa della sosta per le nazionali. Dopo i primi 180’ dunque è già tempo di bilanci e analisi delle rose ormai definitive. Uno dei primi dati che balza all’occhio è quello dell’età media che, come al solito, è più bassa per le piccole e più alte per le grandi.



Come riporta il Corriere di Bologna, è l’Inter la squadra più ‘vecchia’ della Serie A, mentre il Lecce si è guadagnato il titolo di più verde. Tra le papabili allo Scudetto si segnala il Milan che ha abbassato la media fino ai 25,7 anni. Ma vediamo, nella gallery sottostante, i dati squadra per squadra.