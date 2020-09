L'AIA ha reso note le tre designazioni per i recuperi della prima giornata. C'è Fourneau per Benevento-Inter, con Nasca al Var. Maresca per Lazio-Atalanta, Prontera per Udinese-Spezia.



BENEVENTO – INTER h. 18.00

FOURNEAU

MONDIN - MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO



LAZIO – ATALANTA h. 20.45

MARESCA

COSTANZO – RANGHETTI

IV: PASQUA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI VUOLO



UDINESE – SPEZIA h. 18.00

PRONTERA

VALERIANI – RUGGIERI

IV: CHIFFI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI