Il derby della Mole, in programma sabato alle 18, sarà diretto da Mariani. Il Napoli capolista, impegnato domenica alle 18 al Maradona contro il Bologna, è stato assegnato invece a Cosso di Reggio Calabria. Lazio-Udinese, in programma domenica alle 15, toccherà a Colombo di Como. Per Verona-Milan c’è invece Massa, a Sacchi Inter-Salernitana.



ECCO LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 10a GIORNATA





Empoli-Monza (sabato ore 15) : Rapuano



Juventus-Torino (sabato ore 18): Mariani



Atalanta-Sassuolo (sabato ore 20.45): Marcenaro



Inter-Salernitana (domenica ore 12.30): Sacchi



Lazio-Udinese (domenica ore 15): Colombo



Spezia-Cremonese (domenica ore 15): Manganiello



Napoli-Bologna (domenica ore 18): Cosso



Verona-Milan (domenica ore 20.45): Massa



Sampdoria-Roma (lunedì ore 18.30): Di Bello



Lecce-Fiorentina (lunedì ore 20.45): Massimi.