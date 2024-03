Serie A, gli arbitri della 30esima giornata: Colombo per Lazio-Juventus, al Milan tocca Maresca. La scelta per l'Inter

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il trentesimo turno del campionato di Serie A, il primo dopo la sosta per le nazionali e che si svilupperà tra sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile, in concomitanza con le festività pasquali. L’attenzione era principalmente rivolta alle due sfide di cartello tra Napoli ed Atalanta e tra Lazio e Juventus: la prima verrà diretta dal signor Pairetto della sezione di Nichelino, con Colarossi e Garzelli come assistenti e Valeri come VAR, mentre il match dell’Olimpico è stata assegnata a Colombo, con Mazzoleni in VAR room.



LE ALTRE SCELTE - Tra le partite più interessanti in programma nella trentesima giornata di Serie A non manca ovviamente quella del “Franchi” tra una Fiorentina desiderosa di onorare al meglio la memoria di Joe Barone e un Milan desideroso di blindare la seconda posizione in classifica. L’arbitro scelto per l’occasione sarà Maresca, mentre Di Paolo è il VAR. A concludere il turno di campionato sarà il posticipo di lunedì 1° aprile tra la capolista Inter ed un Empoli a caccia di punti salvezza dopo 3 ko consecutivi prima della pausa: a San Siro dirige il signor Dionisi, con Marini come VAR.





Questo l’elenco completo delle designazioni arbitrali:



NAPOLI – ATALANTA Sabato 30/03 h.12.30



PAIRETTO



COLAROSSI – GARZELLI



IV: GUALTIERI



VAR: VALERI



AVAR: DI BELLO





GENOA – FROSINONE Sabato 30/03 h.15.00



SACCHI



PALERMO – LAUDATO



IV: PERENZONI



VAR: MARIANI



AVAR: SERRA





TORINO – MONZA Sabato 30/03 h.15.00



AURELIANO



ROSSI C. – CORTESE



IV: FERRIERI CAPUTI



VAR: LA PENNA



AVAR: PATERNA





LAZIO – JUVENTUS Sabato 30/03 h.18.00



COLOMBO



PRETI – VECCHI



IV: MARCHETTI



VAR: MAZZOLENI



AVAR: CHIFFI





FIORENTINA – MILAN Sabato 30/03 h.20.45



MARESCA



PASSERI – COSTANZO



IV: AYROLDI



VAR: DI PAOLO



AVAR: GUIDA







BOLOGNA – SALERNITANA Lunedì 01/04 h. 12.30



FELICIANI



ROSSI L. – ROSSI M.



IV: RUTELLA



VAR: GUIDA



AVAR: LA PENNA







CAGLIARI – H. VERONA Lunedì 01/04 h. 15.00



DOVERI



CARBONE – GIALLATINI



IV: SANTORO



VAR: SERRA



AVAR: MAZZOLENI







SASSUOLO – UDINESE Lunedì 01/04 h. 15.00



FABBRI



DEL GIOVANE – MOKHTAR



IV: COSSO



VAR: ABISSO



AVAR: DI BELLO







LECCE – ROMA Lunedì 01/04 h. 18.00



MARCENARO



MONDIN – MORO



IV: MARINELLI



VAR: PATERNA



AVAR: DI PAOLO







INTER – EMPOLI Lunedì 01/04 h. 20.45



DIONISI



VALERIANI – FONTEMURATO



IV: MONALDI



VAR: MARINI



AVAR: MARIANI