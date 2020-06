Il designatore di Serie A ha scelto gli arbitri per dirigere le tre partite di sabato valide per la 9a giornata di ritorno in campionato.



Brescia-Genoa (ore 17.15): arbitro Irrati di Pistoia, assistenti Tegoni e Cecconi, Sacchi quarto uomo, Rocchi e Passeri al Var.



Cagliari-Torino (ore 19.30): arbitro Mariani di Aprilia, assistenti Colarossi e Bottegoni, Marinelli quarto uomo, Pasqua e Lo Cicero al Var.



Lazio-Fiorentina (ore 21.45): arbitro Fabbri di Ravenna, assistenti Ranghetti e Galetto, Calvarese quarto uomo, Mazzoleni e Carbone al Var.