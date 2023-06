Hanno fatto tutte il proprio dovere: con una vittoria, l'Atalanta sarebbe stata sicura dell'Europa League e del quinto posto, e vittoria è stata, 4-2 sul Monza in casa. Dietro alla Dea, la Roma ha rimontato lo Spezia (condannandolo allo spareggio-salvezza contro il Verona, mentre il gol di Chiesa ha regalato alla Juve una vittoria ininfluente.



Dunque Atalanta e Roma in Europa League, Juventus in Conference, anche se la UEFA potrebbe estromettere i bianconeri dalle proprie competizioni. In questo caso, l'accesso alla Conference League spetterebbe alla Fiorentina, che a sua volta potrebbe abilitare il Bologna vincendo la finale della Conference attuale il 7 giugno a Praga.