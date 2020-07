Caccia al record per Robin Gosens, uno dei segreti dell’Atalanta di Gasperini. L’esterno tedesco si sta avvicinando a un primato prestigioso per la Serie A: diventare il difensore con il maggior numero di gol in una singola stagione. Finora, nei cinque campionati europei più importanti, è il giocatore del reparto arretrato che ha avuto più impatto in zona gol: 9 reti e otto assist per il terzino arrivato due anni fa dall’Heracles. Superare quota dieci in entrambe le graduatorie permetterebbe a Gosens di centrare una doppia-doppia, per usare un termine cestistico, di grande prestigio. Il record di marcature è ancora saldo nelle mani di Marco Materazzi che, nel 2001 al Perugia, mise a segno 12 reti.

Alle spalle del difensore campione del mondo ci sono due icone mondiali come Passarella (11 con la Fiorentina) e Facchetti (10 indossando la maglia dell’Inter). I betting analyst hanno però fiducia nelle doti realizzative di Gosens tanto che il superamento di quota 11 gol in campionato, riporta Agipronews, pagherebbe 9 volte la posta, tutto sommato non una quota altissima. Più complessa appare la sfida per ciò che riguarda gli assist vincenti. La quota da superare, per il terzino sinistro bergamasco, è sempre 11 ma in questo caso la scommessa si può giocare a 16,00.