Dopo la clamorosa vittoria di ieri dello Spezia sul Milan, che ha portato all'aggancio in classifica, per l'Hellas Verona la partita delle 12.30 contro il Torino assume una valenza fondamentale in chiave salvezza. La domenica della 35esima giornata di Serie A si apre proprio con la sfida del "Bentegodi", che dà il bentornato agli ex Juric e Ilic in un appuntamento nel quale i gialloblù cercano continuità dopo il blitz di Lecce del turno scorso.



Obiettivo terza vittoria consecutiva in trasferta invece per i granata che, dopo il pari beffardo subito per mano del Monza nell'ultima giornata di campionato, inseguono i 3 punti per rimettere nel mirino l'ottavo posto.