Dodici giornate di Serie A se ne sono andate, praticamente un terzo del campionato è trascorso, con le sue emozioni, le gioie, le delusioni, le sorprese e le conferme. Dalla prima giornata, 21-22 agosto, fino al turno che si è concluso ieri sera con il derby di Milano, ogni giornata è stata contrassegnata da un momento iconico, un episodio chiave, che ha contrassegnato la partita in questione e il turno di campionato. E che inevitabilmente, al termine della stagione, verrà consegnato alla storia di questo torneo. Dall'ultima partita di Cristiano Ronaldo in Italia, a Udine, fino al rigore parato da Tatarusanu a Lautaro durante Milan-Inter, passando attraverso la rissa dell'Olimpico in occasione del match fra Lazio e Inter, ecco i dodici momenti chiave di questo primo spezzone di campionato.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE 12 FOTO ICONICHE DELLE PRIME 12 GIORNATE DELLA SERIE A 2021-22