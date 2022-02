La trasferta all'Arechi si è chiusa con una delusione, ma i bookmaker confermano la fiducia sul Milan, impegnato nell'anticipo di Serie A in programma domani.Dopo il flop con la Salernitana, l'«1» contro l'Udinese a San Siro si gioca a 1,45 (con il 66% delle preferenze), mentre i bianconeri sono lontani a 7,50. I due precedenti più recenti sono però finiti con la «X», stavolta un "rischio" a 4,40 volte la posta. Entrambe le squadre sono andate a segno in cinque degli ultimi sei scontri diretti, un dato che per domani porta il Goal a 1,83. Per gli ospiti l'uomo più pericoloso è ancora Beto, a segno anche all'andata, il cui gol pagherebbe 3,75. Giroud e Leao guideranno l'attacco del Milan a quota 1,80 e 2,30, ma in agguato c'è anche Kessiè a 3,40. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, i giochi rimangono invariati: i rossoneri si confermano secondi a 4,50, con l'Inter a 1,50 e il Napoli terzo a 4,75.