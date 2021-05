Finito il campionato, vi proponiamo la squadra deipiù l'allenatore secondo la media dei voti assegnati dagli inviati di. Da tener presente che abbiamo preso in considerazione solo i giocatori con almeno 10 presenze.Stagione nera terminata con la retrocessione. Ha sofferto le incertezze di tutta la squadra.Non ha mai convinto.E' stato uno dei meno sicuri nella difesa dei sardi.Una sola giustificazione: non si è ambientato in una squadra nata con grossi problemi.Uno degli artefici della scalata dalla C alla A con successive salvezze, ha vissuto una stagione di scarso rendimento. Vista la sua esperienza c'era da aspettarsi di più nei momenti decisivi.Ha vissuto ai margini della squadra e non ha risposto alle continue sollecitazioni di Pirlo che lo ha provato anche come terzino.Troppo discontinuo.Voluto a Torino da Giampaolo che lo aveva apprezzato alla Samp, si è subito perso senza mai raggiungere un adeguato livello tecnico.Frutto di un equivoco (è arrivato a Firenze al posto di Chiesa...), ha perso una stagione intera.E' rimasto in viola fino a dicembre senza dare un cenno di vita calcistica.Lui invece è rimasto a Firenze per tutto il campionato, ma il giudizio è identico a quello di Cutrone.Il Parma non era di sicuro la squadra più forte della zona bassa, ma si è arreso presto e male.