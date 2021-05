. Domani pubblicheremo la formazione flop del campionato 2020-21 secondo la media-voto.Non impeccabile a Reggio Emilia.Mai in partita, eppure è una gara che vale una stagione.La Juve infila come e quando vuole la difesa bolognese.Perde la bussola e si riprende un po’ nel secondo tempo.Il gol di Faraoni pesa sulla sua coscienza.Spazzato via dal furore juventino.Contro l’Inter provoca il rigore con un fallo su Hakimi ed è davvero troppo falloso.E’ il giocatore più tecnico del Napoli, ma nella gara che decide una stagione sparisce.Non si presenta in partita.Certo, a San Siro il ruolo dell’Udinese è solo quello dell’invitata alla grande festa dello scudetto, ma lui prende tutto troppo alla lettera.Manca anche il capitano nella serata che vale una stagione.Dopo averla rincorsa e quasi afferrata col gioco, Rino perde di nuovo la Champions per un punto. Ma se non riesci a battere in casa Cagliari e Verona qualche problema c’è, non di gioco, ma di personalità.Questi i 10 inviati del nostro sito. Cinus per Cagliari-Genoa, Franco per Crotone-Fiorentina, Montaldo per Sampdoria-Parma, Guarro per Inter-Udinese, Belotti e Longo per Atalanta-Milan, De Cupertinis e Balice per Bologna-Juventus, Annunziata per Napoli-Verona, Bedogni per Sassuolo-Lazio, Salis per Spezia-Roma e Piva per Torino-Benevento.