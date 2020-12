1° Donnarumma (Milan, 13) 6,54 ​

(Milan, 13) 6,54 ​ 1° Silvestri (Verona, 14) 6,54

(Verona, 14) 6,54 3° Gollini (Atalanta, 6) 6,5

(Atalanta, 6) 6,5 4° Dragowski (Fiorentina, 14) 6,39

(Fiorentina, 14) 6,39 4° Szczesny (Juventus, 9) 6,39

(Juventus, 9) 6,39 4° Reina (Lazio, 9) 6,39

(Lazio, 9) 6,39 7° Cragno (Cagliari, 14) 6,32

(Cagliari, 14) 6,32 8° Audero (Sampdoria, 14) 6,29

(Sampdoria, 14) 6,29 9° Provedel (Spezia, 11) 6,27

(Spezia, 11) 6,27 10° Cordaz (Crotone, 14) 6,11

(Crotone, 14) 6,11 11° Consigli (Sassuolo, 13) 6,08

(Sassuolo, 13) 6,08 12° Perin (Genoa, 11) 6,05

(Genoa, 11) 6,05 13° Sportiello (Atalanta, 8) 6

(Atalanta, 8) 6 13° Skorupski (Bologna, 10) 6

(Bologna, 10) 6 13° Sepe (Parma, 14) 6

(Parma, 14) 6 13° Ospina (Napoli, 6) 6

(Napoli, 6) 6 13° Montipò (Benevento, 14) 6

(Benevento, 14) 6 13° Mirante (Roma, 11) 6

. Noi lo facciamo attraverso la media-voto delle pagelle degli inviati di. Li abbiamo divisi per ruoli e abbiamo preso in considerazione chi ha almeno 5 presenze. Fra parentesi, accanto alla squadra di appartenenza abbiamo messo il numero delle gare disputate.In testa, una giovane sicurezza (il milanista) e una bella rivelazione (il veronese). Superano entrambi il 6 e mezzo. Alle loro spalle l’atalantino, rimasto fuori a lungo per infortunio. Bene la coppia polaccache ha la stessa media-voto, 6,39 comeche ormai ha preso il posto a Strakosha. Nella classifica dei primi 10 troviamo, nonostante quest’ultimo sia il portiere più battuto della Serie A con 29 gol subiti. Il Torino ne ha incassati tre in più, ma vanno divisi fra Sirigu e Milinkovic.