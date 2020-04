Arrivano novità dalla riunione della FIGC, secondo quanto riporta Sky: se il Governo dovesse decidere di stoppare la Serie A la FIGC avrebbe deciso che ci saranno squadre retrocesse e tre promosse dalla B, mentre la prossima Serie A sarà a 20 squadre e non a 22. La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020: l'intenzione è quella di concludere il campionato, come in Inghilterra o Germania, non come in Spagna.