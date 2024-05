Getty

Un campionato dominato sin dall’inizio delle prime giornate, un successo cementificato dalla vittoria per 2-1 nella stracittadina contro il Milan., cucendosi sul petto, in vista della prossima stagione, la seconda stella tanto bramata dalla tifoseria e dalla proprietà meneghina.Insieme alla compagine nerazzurra,, che aveva ampiamente consolidato il 2° posto e l’accesso alla Supercoppa Italiana 2025,, dopo un anno di assenza dalla massima competizione continentale,, ritornato nell’Europa che conta dopo 60 anni dall’ultima apparizione grazie alla favola costruita da Thiago Motta e dalla sua squadra ( SCOPRI QUI TUTTI I SEGRETI DEL BOLOGNA , non solo grazie alla vittoria della prima storica Europa League, ma anche a causa del ranking stagionale europeo che vede l’Italia al primo posto e dunque con almeno 5 squadre in Champions League.

I giallorossi, visto che l'Atalanta chiuderà almeno al quarto - se non al terzo - posto in Serie A, vedono sfumare la possibilità di giocare in Champions. L'arrivo della Dea nei primi quattro posti del campionato, non permette ai capitolini di godere del posto extra conquistato dall'Italia grazie al ranking stagionale.Ma c’è un particolare da ricordare ancora per la situazione Conference League: visto che l'Atalanta terminerà il campionato quarta o terza (scavalcando Bologna, almeno, e possibilmente Juventus), la Roma vola in Europa League assieme alla Lazio. E non è detto che le due capitoline siano sole.. Il Napoli, al 10° posto, invece, abbandona ogni speranza e non giocherà alcuna competizione continentale il prossimo anno.

Tornano in Serie B, infine,(fatale la sconfitta casalinga contro l'Udinese e il successo, all'ultimo secondo, dell'Empoli sulla Roma).