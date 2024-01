Serie A: il Cagliari cerca punti salvezza, ma le quote dicono Torino. Per i bookie sarà partita da Under

Sarà una Unipol Domus piena di calore quella che sosterrà il Cagliari nell’anticipo della 22° giornata di campionato contro il Torino. I rossoblù cercano punti salvezza dopo il ko di Frosinone e a spingerli ci saranno oltre 16mila tifosi, pronti ad omaggiare Gigi Riva. Nelle quote, tuttavia, sono i granata a partire favoriti tra 2,15 e 2,20, mentre il successo dei sardi oscilla tra 3,60 e 3,67. Proposto a 3,15 il pareggio, risultato con cui si è concluso il match di andata. Nello scontro diretto di agosto, terminato 0-0, poche emozioni e solo due tiri in porta per parte. I bookie si aspettano un’altra partita bloccata e vedono in vantaggio l’opzione Under (1,55), verificatosi cinque volte nelle ultime sei uscite del Toro, sull’Over (2,30). Ancor più frequente nelle ultime partite dei granata (sette volte nelle ultime otto) il segno No Goal, offerto a 1,77 per la gara di domani, contro l’1,94 del Goal. Tra i marcatori, favorita la coppia d’attacco di Juric, con Antonio Sanabria e Duvan Zapata entrambi in lavagna a 3,25; si gioca a 4,50, invece, il gol di Andrea Petagna, decisivo nell’ultimo match casalingo contro il Bologna.