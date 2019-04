Anticipo alla Sardegna Arena dove fa tappa la Juventus. Il Cagliari non batte i bianconeri da quasi 10 anni e il tabù dovrebbe resistere anche stavolta, almeno a guardare le quote che danno la Juventus vincente a 1.72. Attenzione però, perché in casa i sardi hanno un rendimento di tutto rispetto con 24 punti conquistati tra le mura amiche sui 33 totali. La vittoria dei padroni di casa è però a 6.00, il segno X invece vale 3.30. Gli scommettitori si schierano con gli uomini di Allegri, l’87% ha scelto il segno 1 mentre il 10% pensa che il Cagliari riuscirà a strappare un pareggio. Momento di grazia per il giovane Kean che, dopo i gol con la Nazionale, è stato match winner anche con l’Empoli. 3 gol nelle ultime 3 partite giocate per il bianconero, che ha un’altra chance da titolare: la quarta rete consecutiva di Kean è offerta a 2.40. Maran ritrova Pavoletti e la sua rete ai bianconeri è a 3.25.