L’importante vittoria di Torino e un forsennato ritmo nel girone di ritorno – che quarto posto parziale per un totale di 15 punti come il Milan capolista – fanno uscire il Cagliari dalle ultime posizioni in classifica, con la formazione che vede a questo punto la salvezza ai danni di un Venezia in forte crisi e reduce dalla pesante sconfitta nel derby veneto contro il Verona. Per gli esperti di infatti, la retrocessione dei lagunari è data a 1,40, quota che sale leggermente a 1,45. Oscilla invece tra 3 e 3,25 la possibilità di retrocessione dei sardi, scavalcati anche da uno Spezia reduce dalla terza sconfitta consecutiva arrivata nel finale: un ritorno in B dei liguri viene offerto invece tra 2,70 e 2,75. Nonostante l’ennesimo pareggio consecutivo sembrano ormai spacciate Salernitana e Genoa. Il pronto ritorno dei campani in serie cadetta è fissato tra 1,08 e 1,15, quote simile a quelle dei rossoblù offerti tra 1,10 e 1,15.