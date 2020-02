Sulla via dello scudetto, l'Inter trova un ostacolo insidiosissimo nel derby in programma domenica sera: classifica e precedenti però parlano nerazzurro e dagli analisti, arriva un pronostico piuttosto netto, con il segno «1» interista collocato a 2,00, si legge in una nota. Evidenti i progressi del Milan, che nel 2020 ha messo in fila due pareggi e tre vittorie in campionato, superando anche due turni di Coppa Italia. Tuttavia l'ipotesi di un successo rossonero non scende al di sotto di quota 3,95. Il pareggio, che negli ultimi confronti diretti in campionato si è verificato quattro volte, si gioca a 3,25. Il bilancio recente vede un predominio piuttosto netto dell'Inter, che ha vinto gli ultimi tre derby (per la cabala, il club nerazzurro non vince quattro stracittadine di fila dal 1983, poi la striscia si fermò a cinque). Il Milan mette a bilancio la vittoria in Coppa Italia del dicembre 2017 (arrivata ai supplementari), ma in campionato è fermo al 3-0 del 31 gennaio 2016. Quanto ai possibili goleador, all'Inter manca il re dei gol “veloci” Lautaro Martinez, squalificato. C'è però il confronto “generazionale” tra Lukaku e Ibrahimovic, che si presenta perfettamente alla pari: a 1,75 sia l'uno che l'altro. A 3,00 il gol di Sanchez, a 3,50 quello di Leao, secondo Agipronews.