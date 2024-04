Serie A: il Milan per mettersi alle spalle il momento no, ma comanda la Juventus. Napoli, riscatto contro la Roma

Tre sconfitte nelle ultime quattro, due con la Roma in Europa League e lunedì in campionato contro l'Inter, hanno reso molto amaro il finale di stagione delche cerca in casa dellapunti per mantenere il secondo posto. Non sarà così per gli espert, che vedono avanti il successo bianconero – come all'andata – a 2,05 contro il 3,60 del segno «2», uscito lo scorso maggio. Nel mezzo, a 3,40, un pareggio assente dal 2021 allo Stadium. Nelle ultime sei sfide solo una volta entrambe le squadre hanno trovato entrambe la rete, ma sabato pomeriggio prevale il Goal, a 1,72, su un altro No Goal visto a 2. Occhio a Dusan Vlahovic, unico attaccante della Serie A in doppia cifra nel 2024: il timbro del serbo si gioca a 2,50 contro il 3,60 di Olivier Giroud, match-winner dell'ultimo precedente a Torino.

Il, solo una vittoria nel mese di aprile, ospita la Roma uscita galvanizzata dal recupero di Udine. I partenopei non hanno però mai perso le ultime cinque al "Maradona" contro lae vedono il riscatto offerto a 1,90 su William Hill, sale a 3,60 il pareggio, con il segno «2» del bis giallorosso – fatto che non accade dal 1997/98 – fissato a 3,90. Nonostante i cinque Under 2.5 su sei negli scontri diretti più recenti, le 12 gare con almeno un gol subito dagli uomini di Calzone fanno propendere i bookie per l'Over 2.5, in pole a 1,80, su un match con meno di tre reti visto a 1,90. Victor Osimhen aprì i conti nel gennaio 2023: il nigeriano nuovamente primo marcatore paga 5 volte la posta, mentre la prima rete italiana di Paulo Dybala a Napoli è data 3,80.

Non vuole fermarsi il Bologna, terzo in classifica e sempre più vicino alla qualificazione in Champions. I rossoblù ospitano l'Udinese, capace di vincere all'andata ma senza successi nelle ultime cinque al "Dall'Ara". Anche domenica pomeriggio dovrebbe prevalere il segno «1» a 1,61 contro il colpo bianconero proposto a 5,80 su William Hill. Paga 3,75 l'ottavo pareggio esterno dei friulani. Per i bookie, il quinto consecutivo Over 2.5 tra i due club è in ritardo a 2, sull'Under 2.5 offerto a 1,72, mentre per quanto riguarda il risultato esatto, il terzo 3-0 di fila paga 11, il doppio dell'1-0, finale in pole a 5,50.

Torna in campo da campione d'Italia l'Inter, favorita a 1,72 sul Torino (7), mentre cerca punti per la top-5 l'Atalanta (1,44) contro l'Empoli (7), fresco del successo contro il Napoli, come la Lazio (1,63) in casa contro il Verona (5,50). Snodo chiave in ottica salvezza per il Frosinone (1,42) che apre il programma di giornata contro la Salernitana (7), vede il tris il Lecce (2,05) in casa del Monza (3,80), mentre sa di ultima spiaggia la sfida del Franchi tra Sassuolo (4.60) e Fiorentina (1,72). Chiude il lungo weekend il posticipo del lunedì tutto rossoblù tra Genoa (2,25) e Cagliari (3,30), imbattuto da quattro turni.