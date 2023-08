La seconda giornata di Serie A parte sabato e si snoda tra formazioni in cerca di conferme e altre vogliose di riscatto. Dopo aver espugnato Bologna, il Milan si presenta, per la prima volta in stagione, a San Siro davanti ai suoi tifosi. I rossoneri ospitano il Torino da grandi favoriti, per gli esperti, a 1,62, contro il 6,00 dei ragazzi di Juric mentre si scende 3,75 per il pareggio. I granata provano a sfatare un vero e proprio tabù poiché non espugnano, in campionato, il Meazza rossonero dal 24 marzo 1985 quando si imposero per 1-0 grazie a un gol di Walter Schachner. Lo stesso risultato esatto, sabato sera, si gioca a 6,00 quello a favore del Milan con quello del Torino che pagherebbe 14 volte la posta. Partendo da questo presupposto, l’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, dato a 2,00. In un match che si gioca sugli episodi, un gol da fuori area, dato a 3,50, potrebbe fare la differenza. Rimasto a secco nella prima di campionato, Rafa Leao vuole rifarsi subito: il portoghese primo marcatore si gioca a 5,50. Il Torino proverà a far male a Maignan sfruttando la tecnica di Toni Sanabria: il gol del bomber paraguaiano è offerto a 4,50. Il Napoli di Garcia, dopo il poker servito a Frosinone alla prima giornata, riceve un Sassuolo in cerca di riscatto visto lo stop interno con l’Atalanta. I Campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal, vedono altri tre punti a bassa quota, 1,30, rispetto al blitz emiliano, dato a 9,00, mentre il pareggio è a 5,75. Entrambe votate a un gioco offensivo, Napoli e Sassuolo difficilmente chiuderanno con la porta imbattuta tanto che il Goal si gioca a 1,75. Così un Ribaltone, come accaduto agli azzurri nella prima giornata, non è da escludere vista la quota di 6,75 mentre si scende a 3,25 per un intervento del VAR. Victor Osimhen ha iniziato alla grande la stagione con una doppietta e punta subito a ripetersi visto che è lui il miglior marcatore della sfida con 5 reti complessive: altri due gol per il bomber partenopeo sono offerti a 3,90. Lo scorso anno, al Maradona, fu grande protagonista Khvicha Kvaratskhelia con due assist e una rete: il fenomeno georgiano, alla prima in campionato, che si presenta con un gol e un passaggio vincente si gioca a 5,50. Dionisi, dal canto suo, spera che i suoi attaccanti ritrovino la via della porta, dopo essere rimasti a secco contro l’Atalanta: Andrea Pinamonti è dato a 5,00 mentre un gol di Domenico Berardi, il cui impiego verrà deciso solo all’ultimo, è in quota a 4,50. La Juventus riceve, allo Stadium, il Bologna: vittoria bianconera a 1,45, blitz emiliano a 7,00. Dopo l’incredibile rimonta subita a Lecce, la Lazio ospita un Genoa tramortito dalla Fiorentina in casa: tre punti capitolini a 1,57 mentre si sale a 5,50 per la vittoria del Grifone. Proprio i viola, tre punti a 1,57, ospitano i salentini, dati vincenti a 6,00 mentre l’Atalanta, a 1,67, affronta la seconda trasferta consecutiva contro il Frosinone, trionfo a 5,00. Partono favorite sia la Roma, a 1,85, a Verona, Hellas vittoriosa a 4,50, che l’Inter, 1,45, a Cagliari, in quota a 6,00, per il Monday Night.