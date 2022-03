E’ finito febbraio e questa sembra essere un’ottima notizia per l’Inter, che nel secondo mese dell’anno in campionato ha ottenuto solo due punti in quattro partite. Marzo è cominciato invece con le cinque reti alla Salernitana e una rinnovata fiducia da parte dei bookmaker. Dopo la ventottesima giornata sulla lavagna scudetto i nerazzurri tornano leader assoluti con il titolo proposto a quota 1,80, con il Milan capolista ma secondo nei pronostici a 3,50 e il Napoli che dopo aver perso lo scontro diretto proprio contro i rossoneri vede la propria quota salire fino a 6,00 volte la posta. La Juventus batte lo Spezia e con la seconda vittoria di fila e il quattordicesimo risultato utile consecutivo in Serie A (non perde dal 27 novembre, 1-0 contro l’Atalanta) resta a -7, ma per ora è proposta a 9,00 per il titolo di campione d’Italia. I bianconeri blindano comunque le loro ambizioni Champions League, favoriti dalla sconfitta dell’Atalanta contro la Roma: Allegri e i suoi si giocano nella Top 4 a 1,15, mentre i bergamaschi ora sono proposti a 3,50. Roma e Lazio possono ancora sperare, ma da inseguitrici visto che sono proposte a 10 e 15 volte la posta. In zona retrocessione è sempre più dura per la Salernitana (15 punti), in B a 1,10. E’ dura anche per il Genoa (18 punti) a quota 1,15 e Venezia (22 punti a quota 1,65).