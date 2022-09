In una sola giornata crollano Milan, Inter, Juventus e Roma e gode il Napoli in vetta alla classifica della Serie A. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto lo scontro diretto contro il Milan e prima della sosta si piazza al comando con 17 punti in 7 giornate, gli stessi dell’Atalanta che ha sbancato l’Olimpico contro la Roma, e uno in più dell’Udinese, grande rivelazione di questo inizio di campionato. I verdetti del settimo turno hanno rivoluzionato la lavagna scommesse antepost della Serie A e per la prima volta dall’inizio del campionato il Napoli è favorito per lo Scudetto. I campani ora si giocano campioni d’Italia a 3,75, per un vantaggio che resta comunque ancora minimo rispetto a Inter e Milan, entrambe a 4,00. La Juventus è in crisi. In Champions League sono arrivate due sconfitte e in campionato si registra una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e due punti nelle ultime tre. Massimiliano Allegri secondo molti è il primo colpevole e intanto i bianconeri che hanno cominciato la stagione da favoriti sono la quarta forza della Serie A nei pronostici per una quota di 6,50. Perde posizioni anche la Roma a 9,00, mentre Atalanta e Lazio nonostante le ultime vittorie si giocano rispettivamente a 10 e 30 volte la posta. L’Udinese sta volando, ha vinto le ultime cinque partite e tra le vittime ci sono avversari importanti come Fiorentina, Roma e Inter: la squadra di Sottil può sognare? Perché no… Con un euro puntato sulla vittoria dello Scudetto dei bianconeri se ne vincono 100.