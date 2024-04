Serie A: il programma della 35ª giornata e dove vederla in tv e streaming. Roma-Juventus domenica alle 20.45

ha confermato l'orario e la programmazione delle partite in programma per lagiornata del campionato 2023/24 con anticipi, posticipi e la programmazione tv.Sarà una giornata lunga che inizierà con l'anticipo di venerdì 3 maggio 2024 alle 20.45 Torino-Bologna e si chiuderà lunedì 6 maggio 2024 con due posticipi l'ultimo dei quali sarà Udinese-Napoli alle 20.45. C'è un big match in calendario con Roma-Juventus, gara decisiva per la corsa Champions in programma domenica 5 maggio a partire dalle 20.45.

Torino-Bologna, venerdì 3 maggio, ore 20.45 - SKY/DAZNMonza-Lazio, sabato 4 maggio, ore 18 - DAZNSassuolo-Inter, sabato 4 maggio, ore 20.45 - SKY/DAZNCagliari-Lecce, domenica 5 maggio, ore 12.30 - SKY/DAZNEmpoli-Frosinone, domenica 5 maggio, ore 15 - DAZNVerona-Fiorentina, domenica 5 maggio, ore 15 - DAZNMilan-Genoa, domenica 5 maggio, ore 18 - DAZNRoma-Juventus, domenica 5 maggio, ore 20.45 - DAZNSalernitana-Atalanta, lunedì 6 maggio, ore 18 - DAZN