Sei giornate al termine del campionato e tanti verdetti ancora da scrivere. Uno di questi riguarda la prossima Serie A: chi si garantirà la permanenza nel massimo campionato? La lotta salvezza è più accesa che mai. Il Monza (44 punti) ha aritmeticamente staccato il pass per il 2023/24 ed è pronto a seguirlo il Sassuolo (43) dopo il successo sull'Empoli. Vicini all'obiettivo anche Torino e Udinese (42), da lì in poi scatta la bagarre.



14. Salernitana 34 punti

15. Empoli 32 punti

16. Lecce 31 punti

17. Spezia 27 punti

18. Verona 27 punti

19. Cremonese 20 punti

20. Sampdoria 17 punti



Dando uno sguardo alla classifica, appare evidente come le speranze della Sampdoria di riaprire il discorso siano ormai quasi nulle. Non sta meglio la Cremonese a maggior ragione dopo il pareggio nello scontro diretto con il Verona e con un calendario che si preannuncia complicato. Più salta la Salernitana, grazie anche al punto di Napoli, ma i giochi sono ancora aperti. I fari sono puntati in particolare sulla 34ª giornata che regalerà tre scontri diretti: Cremonese-Spezia, Lecce-Verona e Salernitana-Empoli.



A sei giornate dal termine della Serie A, chi la spunterà nella lotta salvezza? Guardiamo nel dettaglio il calendario delle sette squadre coinvolte: scorri la nostra GALLERY per tutte le partite.