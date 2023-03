Il quarto posto nell'attuale Serie A potrebbe non bastare per classificarsi nella prossima Champions League. 'Colpa' delle regole approvate dalla Uefa nel 2018 in merito alla modalità di approdo nella massima competizione europea. E adesso con ben cinque italiane impegnate tra Champions ed Europa League, tale norma potrebbe rivelarsi decisiva in vista della prossima stagione.



LA COMBINAZIONE - Il presupposto base è il seguente: in Champions League possono qualificarsi al massimo cinque club. Non oltre. Ed ecco lo scenario in questione: se Milan, Inter o Napoli dovessero vincere questa edizione della Champions senza arrivare nei primi quattro posti in campionato e, contemporaneamente, Juventus o Roma vincere l'Europa League non classificandosi nelle prime quattro posizioni della Serie A, ecco che la quarta in Italia si dovrebbe 'accontentare' dell'Europa League. In tal caso a rappresentare l'Italia in Champions League ci sarebbero cinque club: i campioni d'Europa in carica, i vincitori dell'Europa League e le prime tre in campionato. Trattasi ovviamente di una ipotesi dalla realizzazione complicata, ma non impossibile sulla carta.