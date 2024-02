Serie A: il Torino vede i tre punti contro il Lecce, lontana in quota la prima vittoria esterna di D'Aversa

Un 2024 fin qui agrodolce per il Torino. I granata, al netto del match da recuperare con la Lazio, sono ancora imbattuti, ma non mancano i rimpianti per i tre pari rimediati con Genoa, Salernitana e Sassuolo. Per inseguire il sogno Europa contro il Lecce servono i tre punti, ipotesi offerta a 1,70, mentre il primo successo in trasferta del Lecce è in lavagna a 5,35; il pareggio, che sarebbe il terzo consecutivo dei granata, si gioca a 3,40. Nei due precedenti della passata stagione e nella gara d'andata il Torino ha vinto senza subire gol, due volte per 1-0, l'altra con un 2-0: l'Under è nettamente in vantaggio anche per il match di domani, proposto a 1,55 contro il 2,25 dell'Over; avanti anche il No Goal (1,60) sul Goal (2,20). Juric punta sulla coppia Duvan Zapata-Antonio Sanabria: l'ex Atalanta è il favorito tra i marcatori a 2,75, seguito dal compagno di reparto a 3. La quota sale a 4,50 per Nikola Krstovic, sempre alla ricerca della vena realizzativa di inizio stagione e persa per strada negli ultimi mesi.