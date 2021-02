La notizia tanto attesa dai club di Serie A è finalmente arrivata. No, non è l'accordo sui diritti tv 2021/24 né la decisione finale sull'ingresso dei fondi d'investimento nel nostro calcio, bensì la decisione del Tribunale di Milano sull'ultima rata non pagata da Sky dei diritti tv della stagione 2019/20202.



L’emittente Satellitare non aveva infatti pagato la cifra pattuita al momento del bando chiedendo uno sconto alla Lega Serie A alla luce della rimodulazione del calendario susseguita all’emergenza Covid.



Il Tribunale di Milano, infatti, si è pronunciato oggi e ha ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo contro Sky per il pagamento alla Lega Serie A dell’ultima rata da 131 milioni di euro relativa ai diritti tv della stagione 2019/20. ​​Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso di Sky, confermando quindi che dovrà versare subito l'intera rata.