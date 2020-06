È un campo tradizionalmente difficile per la Juventus, ma stavolta il Genoa non avrà dalla sua il pubblico del Ferraris. Il fattore "porte chiuse" fa volare le quotazioni bianconere per la sfida di domani, cruciale per entrambe le squadre. La Juventus, a caccia di tre punti per consolidare la prima posizione, vola a 1,45 sul tabellone, contro una squadra che ha ancora un margine troppo stretto (+1) sulla zona retrocessione. Il colpo di Nicola e i suoi, riprota Agipronews, pagherebbe 7,60, per il pareggio - che a Genova manca dal 2012 - l’offerta è a 4,55. Quattro degli ultimi cinque precedenti si sono chiusi in Under (meno di tre reti complessive), stavolta dato a 2,10. Otto mesi fa, nel confronto dell’andata, i bianconeri ebbero la meglio grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo al 96’: un altro gol su penalty per la Juve si gioca a 4,50, per la "vendetta" del Genoa con una rete dagli undici metri si sale a 9,00.