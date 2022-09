La sfida di domenica 2 ottobre tra Sassuolo e Salernitana entrerà nella storia del calcio italiano al di là del risultato: quella gara, infatti, sarà il primo incontro di massima serie diretto da una donna. La prescelta dal designatore Gianluca Rocchi è Maria Sole Ferrieri Caputi, già chiamata alla direzione in due gare di Coppa Italia, ma mai – prima di domenica – in Serie A. Nel match in programma al Mapei Stadium, per i betting analyst, si gioca a 2,75 l’assegnazione di un calcio di rigore mentre sale a 3 il consulto VAR con, a quota 3,50, un’espulsione durante i 90 minuti. Si sale a 15, invece, qualora a rientrare in anticipo negli spogliatoi sarà uno dei due allenatori. Possibile, infine, che il primo ammonito dall'arbitra livornese sia il neroverde Maxime Lopez, a 5, davanti alla coppia di difensori granata formata da Federico Fazio e Norbert Gyomber, entrambi proposti a 5,75.