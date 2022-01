È cominciata l'assemblea della Lega Serie A, convocata d'urgenza in videoconferenza, alla presenza di tutte e 20 le società. La riunione d'urgenza è stata convocata per affrontare il tema dell'emergenza Covid alla luce della telefonata di ieri del presidente del Consiglio Draghi a quello della Federcalcio Gravina. Nel colloquio Draghi aveva chiesto al mondo del calcio di valutare l'ipotesi di giocare le gare a porte chiuse. Tra le opzioni sul tavolo, c'è anche la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori fino alla sosta per le nazionali di fine gennaio. Lo riporta l'Ansa.