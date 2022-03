Del trio di testa in Serie A, sarà il Napoli ad avere il turno più impegnativo, in casa di un Verona in serie positiva da quattro giornate. La scossa di Spalletti al Bentegodi dopo la delusione contro il Milan è a quota 2,06 contro il 3,53 di Tudor, con una buona spinta da parte degli scommettitori, che in quasi una giocata su due hanno scelto gli azzurri. Gli ultimi due precedenti tra le due squadre sono finiti sull'1-1, un punteggio stavolta dato a 7,24, mentre per la «X» si scende a 3,55. In vista un cambio di rotta nel reparto avanzato partenopeo, con Mertens che potrebbe affiancare Osimhen: una possibilità che spinge il gol di "Ciro" a 2,65, subito alle spalle del compagno di reparto, in testa a 2,15. Tra i gialloblù il pericolo numero uno si conferma Simeone a 3,00, seguito da Caprari a 4,00. Nelle scommesse sullo scudetto, intanto, il Napoli è scivolato a 5,00 dopo la sconfitta dello scorso weekend. In testa tiene l'Inter a 1,70, con il Milan ora secondo a 3,15.