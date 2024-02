Inter-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: braccio di Miranchuk, reti annullate a De Ketelaere e Barella

Di seguito, analizzati da Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola di Inter-Atalanta, recupero della 21esima giornata di Serie A, rinviata per i precedenti impegni nella Final Four della Supercoppa Italiana.



INTER – ATALANTA, ore 20.45



Colombo

Lo Cicero e Zingarelli

IV UOMO Pairetto

VAR Di Paolo

AVAR Marini



19' - RETE ANNULLATA A BARELLA - Chiara posizione di offside da parte di Barella (partito al di là della linea difensiva dell'Atalanta) che era stato abile a saltare Carnesecchi e a depositare in porta



10' - ANNULLATO IL GOL A DE KETELAERE - Check da parte del VAR sulla rete del vantaggio da parte di De Ketelaere. L'arbitro Colombo viene richiamato all'on-field review per un sospetto fallo di mano di Miranchuk: durante il contrasto tra Bastoni e il giocatore orobico (intervento a gamba alta e tesa da parte del difensore di Inzaghi), il centrale azzurro riesce a toccare il pallone con la punta del piede, prima che esso vada a impattare sulla parte alta del braccio di Miranchuk. Per tale motivo, la seguente conclusione (e rete) di De Ketelaere è stato annullata dal direttore di gara