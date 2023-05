L'Inter vola sulle ali dell'entusiasmo: il successo nell'andata dell'Euroderby è arrivato infatti dopo un poker di successi in Serie A, dove i nerazzurri si sono ripresi momentaneamente un posto in zona Champions. Simone Inzaghi, però, sa che le cose possono cambiare rapidamente, come testimonia la rinascita dell'ultimo mese. Per questo c'è l'obbligo di vittoria nella gara casalinga contro il Sassuolo: anche le quote spingono nettamente verso l'«1», proposto a 1,42. Pronostico sfavorevole agli emiliani, vittoriosi solo in uno degli ultimi otto confronti tra le due squadre, con il «2» a 6,60. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,80. L'Inter arriva da quattro partite con almeno due gol segnati, motivo per cui l'Over prevale a 1,52, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,40 la posta. Avanti anche il Goal a 1,72, rispetto al No Goal a 2,01. Romelu Lukaku è reduce da un aprile con tre marcature e quattro assist, ma anche il nuovo mese ha fin qui sorriso al belga, il cui sigillo nella gara di San Siro si gioca a 2,20. La doppietta, invece, paga 7 volte la posta. Per una Milano che sorride, ce n'è una costretta a rialzarsi immediatamente dopo il KO europeo: il Milan scende in campo al Picco contro uno Spezia in crisi e altrettanto bisognoso dei tre punti per scongiurare una retrocessione che ora fa paura. Nonostante un ruolino di marcia tutt'altro che invidiabile (un punto nelle ultime cinque), i liguri non appaiono spacciati: l'«1» paga 4 volte la posta, mentre i rossoneri rimangono favoriti a 1,93, con il pari a 3,40. Avanti anche la Juventus contro la Cremonese, che in classifica insegue proprio lo Spezia dalla penultima posizione: i bianconeri allo Stadium vedono i tre punti a 1,36, mentre il «2» è fissato a 8,50. Alto anche il pareggio, che si gioca a 4,80. Il Napoli, ormai campione fa visita, a un Monza reduce da cinque risultati utili consecutivi: gli azzurri sono avanti per la vittoria a 1,73, mentre la formazione della sorpresa Palladino vede il successo con la capolista a 4,60. Il segno «X», infine, viene visto a 3,75. Chi invece vuole uscire dalla crisi di risultati è la Roma di José Mourinho, a cui la vittoria manca da quasi un mese, con la conseguente uscita dalla zona Champions. La trasferta di Bologna è però insidiosa: la quota del «2» si attesta a 2,40, mentre l'«1» si gioca a 3,10, così come il pareggio. Anticipo del venerdì per la Lazio, impegnata all'Olimpico contro il Lecce e vista vincente a 1,74, contro i salentini a 5,20, mentre il pareggio si gioca a 3,45.