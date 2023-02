Il pari in casa della Sampdoria ha lasciato l'amaro in bocca all'Inter, troppo lontana dal titolo, ma ancora seconda in classifica. Ecco perché gli uomini di Simone Inzaghi arrivano alla gara con l'Udinese con l'obbligo dei tre punti. Difficile un altro passo falso dei nerazzurri secondo i betting analyst, che offrono l'«1» a 1,50, mentre la vittoria ospite paga 6 volte la posta. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 4,33. Nella sfida del Meazza prevale l'Over, proposto a 1,68, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,05. Maggiore equilibrio invece tra Goal, a 1,83, e No Goal a 1,86. Il ritorno al gol dell'Inter passa soprattutto per Lautaro Martinez, vero e proprio bomber dei nerazzurri nella stagione in corso: una sua rete si gioca a 1,95, con la doppietta vista a 6. In campo anche Romelu Lukaku, per cui un sigillo vale 1,95 la posta. Nella capitale le due squadre cercano il ritorno alla vittoria per non perdere il treno Champions. La Roma ospita il Verona all'Olimpico e vede i tre punti a 1,60, mentre il «2» si gioca a 6. Nel mezzo la quota del pareggio, proposta a 3,70. La Lazio fa visita alla Salernitana e cerca di superare la sconfitta per mano dell'Atalanta di sabato scorso: gli uomini di Lotito, ex proprietario degli avversari di domenica, sono favoriti per la vittoria a 1,68, mentre l'«1» granata paga 5 volte la posta. Il pareggio all'Arechi è invece offerto a 3,80. In trasferta anche la Juventus, impegnata al Picco di La Spezia contro la formazione ligure, che nelle ultime quattro gare ha conquistato un solo punto. Gli uomini di Allegri scendono in campo da favoriti per i tre punti, proposti a 1,62, contro l'«1» in quota a 5,50, mentre il pareggio è visto a 3,80. In campo già di venerdì il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato martedì 21 in Champions League contro l'Eintracht. L'anticipo della ventitreesima giornata vede i partenopei in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo, in una sfida che vede nettamente avanti la capolista: il «2» è infatti offerto a 1,60, contro il successo neroverde a 5,20. Per gli emiliani proibitiva anche la «X», proposta a 4,10. L'Atalanta, che ha approfittato dei passi falsi di Roma e Lazio per avanzare in zona Champions, ospita il Lecce a Bergamo e vede i tre punti a 1,50. Il «2» dei salentini è alto a 6,40, mentre il pareggio vale 4,20 la posta. Il No Goal si gioca a 1,76, contro il Goal fissato a 1,96. Maggiore equilibrio tra Over, a 1,80, e Under a 1,91.