Negli scontri diretti con il Sassuolo l'ultima vittoria risale a quasi tre anni fa, a dicembre 2016. Da allora l'Inter ha rimediato un pareggio e quattro sconfitte, un digiuno lunghissimo che i nerazzurri proveranno a rompere domenica, quando torneranno al Mapei Stadium. Le previsioni degli analisti spalancano la strada alla squadra di Conte, che pur senza gli infortunati D'Ambrosio e Sanchez parte nettamente favorita sul tabellone: la scossa dopo il ko contro la Juventus è offerta a 1,67, per i neroverdi - che arrivano da due sconfitte di fila - si sale a 5,00, mentre un'altra «X» dopo quella dello scorso gennaio pagherebbe 3,80. Il fattore campo dà comunque la spinta a De Zerbi e i suoi, che in quota "prenotano" almeno un gol, a 1,43. Domenico Berardi ha messo la firma sull'ultima vittoria del Sassuolo a Reggio Emilia, la scorsa stagione, e un'altra rete dell'esterno neroverde si gioca a 3,50. Per l'Inter in prima fila c'è prevedibilmente Romelu Lukaku, a 2,00, seguito a ruota da Lautaro Martinez a 2,50. Occhi anche su Antonio Candreva, l'uomo decisivo nell'ultima vittoria dell'Inter, stavolta dato a 4,50