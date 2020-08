Sembra sempre più difficile che nella prossima stagione Krzysztof Piatek possa vestire la maglia del Torino. L'attaccante polacco è al centro del progetto dell'Herta Berlino, che al momento non sembra intenzionato a cedere il giocatore, che è al centro del progetto del club tedesco.



Dalla Germania, inoltre, fanno sapere che al momento non è giunta nessuna offerta per l'ex centravanti di Genoa e Milan.