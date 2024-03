Inter-Genoa, la MOVIOLA LIVE: rigore contestato su Barella, lungo check al Var. Lautaro ne chiede un altro

Di seguito, tutti gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com, di Inter-Genoa.



Inter – Genoa lunedì ore 20.45



Ayroldi

Del Giovane – Mastrodonato

Iv: Giua

Var: Paterna

Avar: Doveri



40' - Girata da parte di Lautaro Martinez che chiede immediatamente l'assegnazione di un altro penalty, per un tocco di braccio da parte di Bani. Check del VAR che non interviene e lascia proseguire il gioco. Il pallone, infatti, colpisce il petto del giocatore di Gilardino



34' - Calcio di rigore che viene assegnato inizialmente al l'Inter. Barella sembra venir toccato da un intervento in scivolata da parte di Frendrup al momento di calciare, Ayroldi non ha dubbi e assegna il dischetto. Protesta del Genoa perché il pallone era già fuori al momento del fischio. Il VAR interviene e richiama il fischietto all'on-field review: dopo un lungo check, Ayroldi decide di non rivedere la propria decisione e di mantenere l'assegnazione del penalty