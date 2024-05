Serie A: Inter insaziabile, tre punti a Frosinone a 1,60. Il Bologna rischia a Napoli, Atalanta favorita sulla Roma

Con lo scudetto già cucito sul petto, sarà l'ad aprire il programma della terzultima giornata disul campo di unancora in lotta per la salvezza. Le quote sono dalla parte dei nerazzurri, che la scorsa settimana hanno perso a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo ma non sembrano trovare ostacoli allo stadio 'Benito Stirpe': segno «2» a 1,60, con il pareggio a 4,25 e l'«1» a 4,75.Con le due milanesi già in Champions, l'attenzione si sposta quindi sulla lotta per gli altri piazzamenti. Sabato alle 18 il Bologna sarà impegnato acon l'obiettivo di alimentare un sogno sempre più vicino a diventare realtà: i campioni d'Italia uscenti sono però favoriti a 2,05, con gli altri due esiti a distanza ravvicinata (pareggio a 3,45 e «2» a 3,40). Alle 20.45 toccherà al Milan ospitare il Cagliari a San Siro, con la quota per la vittoria della squadra di Pioli (1,40) che è la seconda più bassa di tutto il weekend, dietro quella per il successo della Juventus (1,13) nel match di domenica alle 18 contro la Salernitana già retrocessa.

Una sfida che potrebbe invece essere determinante per il quinto posto, che qualifica alla prossima Champions, è quella di domenica sera al Gewiss Stadium tra, entrambe reduci dalla semifinale di ritorno di Europa League. Gasperini, che ha anche una partita in meno (come la Fiorentina) scatta in pole a 2,00: se il pareggio vale 3,50, il colpo di De Rossi paga 3,60. Scamacca, cresciuto proprio nelle giovanili della Roma, è il marcatore più probabile della partita a 2,75; seguono Lukaku e Lookman a 3,00, poi Abraham, Dybala e Touré a 3,50.Viva più che mai anche la lotta per non retrocedere. Se l'Empoli non sembra avere chance nel match di domenica alle 12.30 all'Olimpico (successo della Lazio a 1,60, blitz toscano a 5,75), il Sassuolo a Genova deve cercare di dare continuità alla vittoria contro l'Inter: Ballardini giocherà a Marassi da ex, e spera in una vittoria quotata 3,15, con Gilardino avanti a 2,20. L'Udinese va in casa di un Lecce virtualmente salvo («2» a 3,00), con il Verona che al Bentegodi insegue il Torino a distanza ravvicinata («1» a 2,90, «2» a 2,60).