In ballo non c'è il primo posto in classifica, ma sarà una partita determinante per testare le ambizioni di entrambe le squadre. Da una parte l'Inter, dall'altra la Juventus: l'appuntamento di domenica sera, clou della giornata di Serie A, si apre con i nerazzurri in vantaggio sia in classifica, sia nelle quote. Il fattore campo e la reazione in Champions dopo il ko con la Lazio premiano Inzaghi, avanti a 2,10 con il 45% delle giocate a suo favore. La Juventus risponde con una serie di sei vittorie consecutive e un bilancio nei precedenti a suo favore. I bianconeri hanno perso una sola volta con l'Inter nelle 11 partite disputate dal 2017 a oggi: stavolta il blitz si gioca a 3,42, mentre la «X» è a 3,55. Più tiepida la risposta degli scommettitori, che per ora lasciano Allegri al 28% delle scelte. Dybala va verso il rientro, ma sarà difficile vederlo subito in campo. Spazio quindi a Chiesa e soprattutto a Morata, che nel derby d'Italia è già andato a segno quattro volte: un altro gol dello spagnolo pagherebbe 2,85, quello del compagno di reparto si gioca a 3,40. Per l'Inter in prima fila si conferma Lautaro a 2,65, con Dzeko subito dietro a 2,75. Nell'ultimo confronto diretto di cinque mesi fa furono assegnati tre rigori, e stavolta la possibilità che almeno una delle due squadre segni dagli 11 metri è a 3,32. Occhi puntati anche sul Var, il cui impiego vale 3,10.