Derby da tripla, si sarebbe detto una volta. In effetti, l'esito didi domani pomeriggio, incontro clou della quarta giornata di, è difficilmente prevedibile. I trader indicano l'Inter favorita, ma la differenza in quota è esigua: il segno «1» nerazzurro vale 2,35, il «2» rossonero è a 2,95, con il pareggio a 3,50. A guardare i numeri, è però il Milan a presentarsi con credenziali più nitide: la squadra di Pioli capeggia la Serie A (insieme all'Atalanta) a punteggio pieno, con 7 reti messe a segno e neanche una incassata, mentre l'Inter ha due vittorie e un pareggio, con 10 reti fatte, ma ben 6 subìte. Quanto ai precedenti, c'è da registrare la serie positiva dell'Inter, che ha vinto le ultime quattro stracittadine. L'ultima vittoria del Milan in campionato è datata 31 gennaio 2016 (finì 3-0), dopo di che si sono susseguiti tre pareggi e 5 successi nerazzurri. Unica gioia rossonera nelle ultime quattro stagioni, la vittoria per 1-0 ai supplementari in Coppa Italia del 27 dicembre 2017. Quale che sia il risultato finale, non dovrebbero mancare le emozioni: per questo le quote di Over (1,63) e Goal (1,50) si tengono sensibilmente più basse rispetto a Under (2,15) e No Goal (2,40). A proposito di reti, titanico il confronto tra i bomber più attesi. Lukaku ha la quota più calda, 2,25, ma il suo compagno di linea Martinez e Ibrahimovic lo seguono a 2,50. Tra gli altri potenziali risolutori, occhio a Calhanoglu (4,00), Kessie (5,00), Barella (7,00) e Kolarov (6,00).Prima del derby, domani alle 15.00, un sotto-clou di gran livello: al San Paolo si sfidanoin un match che si presenta equilibratissimo: la vittoria azzurra si gioca a 2,50, quella bergamasca è un filo meno probabile, a 2,60. Il pareggio, come quello uscito al San Paolo nella stagione scorsa, sale fino a 3,75. Si affrontano due squadre ad alta carica offensiva: l'Atalanta ha messo a segno 13 reti in tre partite, il Napoli risponde con 8 centri in due gare (la terza l'ha persa a tavolino con la Juve). Ovvio che l'esito Under sia ritenuto remoto e dato a 2,80, con l'Over che piomba a 1,38.Il sabato della Serie A si completa con. A Marassi, favorita la Lazio, a 2,15 contro il 3,25 doriano. Allo Scida, un'impresa del Crotone vale 8,50, il «2» dei campioni d'Italia plana fino a 1,40. Pareggio ad alta quota, 4,25.Tra le gare di domenica, derby emiliano tra. La squadra di De Zerbi sta volando, quella di Mihajlovic stenta, ma il pronostico resta abbastanza incerto, pur tendente al «2»: a 2,80 il Bologna, a 2,40 il Sassuolo. In serata, la Roma ospita il Benevento in una gara apparentemente scontata: la vittoria giallorossa vale solo 1,32. I sanniti, che hanno vinto l'unica gara disputata finora in trasferta (contro la Samp) si giocano a 9,00.