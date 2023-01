Tre punti per cancellare Napoli e respingere l’assalto dell’Atalanta al terzo posto. La Juventus di Max Allegri si rituffa in campionato dove, nell’ultima giornata del girone di andata di Serie A, riceve la Dea reduce da 7 punti in questo 2023. Nonostante i bianconeri non sconfiggono la Dea, allo Stadium, da cinque anni, gli esperti Sisal vedono favorita la Juventus a 2,15 contro il 3,50 dell’Atalanta con il pareggio offerto a 3,30. Si scontrano due filosofie di gioco molto diverse tanto che l’Under, a 1,80, si fa preferire di poco all’Over, in quota a 1,90. In una sfida così tirata, i tiri da lontano posso diventare un’arma decisiva: una rete da fuori area si gioca a 3,00. I difensori dovranno difendere con grinta ma senza esagerare visto che un calcio di rigore è dato a 2,80: l’Atalanta, tra l’altro, è la squadra che si è presentata più volte, sette, dal dischetto in Serie A. Il gol qualificazione in Coppa Italia contro il Monza ha sbloccato Federico Chiesa, alla sua prima marcatura post infortunio. Il gioiello della Juventus, e della Nazionale, tra l’altro, si scatena quando vede i bergamaschi come dimostrano i 5 gol e 4 assist in carriera contro i nerazzurri: Chiesa protagonista domenica sera con una marcatura o un passaggio vincente si gioca a 2,30. Gasperini spera che il momento d’oro di Rasmus Højlund possa continuare anche allo Stadium: il bomber danese che va a segno per la quinta volta nel 2023 è offerto a 4,00. Eliminato a sorpresa in Coppa Italia, il Napoli primo della classe sfida la Salernitana in un derby dai mille significati per entrambe le squadre. Gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Spalletti largamente favoriti a 1,30 rispetto al 10 dei padroni di casa mentre la quota si dimezza quasi, a 5,50, per il pareggio. La Salernitana non batte il Napoli da 21 anni quando si impose per 2-0: l’identico risultato esatto, domani pomeriggio, pagherebbe 66 volte la posta mentre quello in favore degli ospiti è offerto a 7,00. Un derby è sempre un derby e nessuno tira indietro la gamba o ci sta a perderlo: occhio alla troppa foga perché un cartellino rosso, in quota a 4,00, potrebbe fare la sua comparsa nel corso del match dopo che lo scorso anno ne vennero sventolati tre nelle due sfide di campionato. Osimhen vuole lasciare il segno anche nel derby e cerca i primi gol contro i granata: la doppietta del bomber del Napoli si gioca a 4,75. Nicola si affida a Boulaye Dia, già sette gol in campionato: l’ottava perla è data a 5,00. La diciannovesima giornata si apre con la sfida, delicatissima, tra Lecce e Hellas Verona: salentini avanti a 2,40, blitz dei gialloblù a 3,30. La Roma, tre punti a 1,83, sarà di scena al Picco contro lo Spezia dato vincente a 4,60. La Fiorentina ospita il Torino: successo viola a 2,15 mentre si sale fino a 3,60 per il trionfo granata. Favorite anche l’Udinese, a 2,15, contro la Sampdoria, in quota a 3,60, e il Monza, dato a 2,25, rispetto al Sassuolo, a 3,30, che ha racimolato appena un punto nelle ultime sette giornate di campionato.