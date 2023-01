La Juventus, festeggiato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, vuole riscattare anche in campionato la pesante cinquina rimediata una settimana fa al "Maradona" contro il Napoli. Non sarà una partita facile però per gli uomini di Allegri che riceveranno allo Stadium l'Atalanta, reduce dai 13 gol segnati in due partite e che non perde allo Stadium da quattro stagioni. Partita equilibrata ma con un leggero vantaggio bianconero per gli esperti, che vedono il segno «1» favorito a 2,05 contro il 3,60 di un colpo nerazzurro come nell'ultimo precedente. Nel mezzo, fissata a 3,40, l'opzione pareggio. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è l'1-1 a 6, seguito dall'1-0 a 7,50, mentre sale a 10 un nuovo 0-1 per la Dea. Il Napoli, eliminato clamorosamente in coppa dalla Cremonese, vuole proseguire la marcia trionfale in campionato e chiudere il girone di andata almeno mantenendo i 9 punti di vantaggio sul secondo posto. I partenopei saranno impegnati sabato in un caldo derby campano contro la Salernitana, senza vittorie nelle ultime sei uscite. Quote nettamente favorevoli ai campani, offerti a 1,30 contro il 10 dei padroni di casa. Si gioca invece 5,25 il segno «X». Spalletti punterà anche su Victor Osimhen, devastante contro la Juve e sempre più leader della classifica dei bomber: l'ennesimo timbro del nigeriano è dato a 1,65 mentre vale 5 volte la posta la rete dell'africano di casa, Boulaye Dia. Non vuole fermarsi neanche l'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal fresco bis in Supercoppa Italiana. I nerazzurri, che ospitano a San Siro l'Empoli di Zanetti imbattuto in Serie A dallo scorso 30 ottobre, vogliono il nono successo interno, proposto a 1,28, sale a 5,25 il pari con il colpo esterno toscano visto a 11. La difesa dell'Inter, granitica in casa al contrario delle gare in trasferta, fa prevalere in quota il No Goal, a 1,72, sul Goal offerto a 2. Anche la Roma vuole continuare il 2023 da imbattuto contro uno Spezia che ha conquistato però otto punti nelle ultime quattro uscite. Al "Picco" avanti i giallorossi a 1,80 contro il 4,60 dei liguri, con il pareggio proposto a 3,50. Mourinho si affida al solito Paulo Dybala, autore delle ultime tre reti giallorosse tra Coppa Italia e campionato: un altro timbro della "Joya" si gioca a 2,70 quota che sale a 5 se sarà ancora lui a sbloccare il match. Si trovano da avversari a meno di due settimane dalla sfida di Coppa Italia Fiorentina e Torino, con i viola avanti a 2,15 sul 3,50 della vittoria granata. Fissato invece a 3,25 il pari. Cerca invece importanti punti salvezza il Verona (2,35) contro un Lecce (3,30) in gran forma e reduce da ben 12 punti conquistati nelle ultime sei partite. Vuole risalire la china anche la Sampdoria (3,60) indietro nelle quote contro l'Udinese (2,10) senza successi ormai da 10 gare di campionato. Dopo il capolavoro in Coppa Italia, la Cremonese (4,50) del nuovo tecnico Ballardini cerca il primo successo contro il Bologna (1,90) di Motta. Partita importante anche per il Sassuolo (3,40), in cerca di rilancio, ma sfavorito contro un Monza (2,15) in ottima forma. Chiuderà il programma del lungo weekend la sfida di martedì sera all'Olimpico tra Milan e Lazio, con i rossoneri a caccia di riscatto, avanti in quota a 2,20, contro una Lazio, offerta a 3,20, apparsa in ripresa dopo un inizio 2023 sottotono.