Da sabato a lunedì, in Serie A si gioca un altro weekend ricco di big match. Già nell'anticipo del sabato sera si sfidano Juventus e Lazio, confronto che vede i bianconeri favoriti anche se sulla lavagna scommesse il segno «1» è molto alto a quota 1,98. A pesare sul pronostico, si legge in una nota, anche il fatto che la squadra di Inzaghi è più fresca: i biancocelesti hanno saltato il turno infrasettimanale contro il Torino, mentre la squadra di Pirlo deve fare i conti con il match di martedì contro il Porto. Per non perdere di vista la zona Champions la Lazio deve giocarsi tutte le chance contro i bianconeri e il «2» vola alto a 3,75. La «X» tra le due squadre a Torino è una rarità: l'ultimo (in Coppa Italia) risale al 2013 e in vista di domani vale 3,60. Occhio anche alla sfida tra Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile: lo juventino è proposto in gol a quota 2,00, il laziale è a 3,00. Si gioca invece di lunedì sera l'altro match che potrebbe segnare la classifica. Inter e Atalanta hanno entrambe vinto le ultime quattro partite di campionato (ma la striscia di vittorie consecutive dei milanesi arriva a sei) e si sfidano i due migliori reparti avanzati della Serie A. Spettacolo garantito ma per quanto riguarda la lavagna «1X2» Conte è favorito contro Gasperini a quota 2,00, mentre per il pareggio e il segno «2» si sale rispettivamente a 3,75 e 3,50. A 1,60 l'esito «Over 2,5». Turno duro anche per il Milan che a Verona cerca il riscatto dopo il pareggio con l'Udinese: segno «2» a 2,12, mentre in Napoli - Bologna («1» a 1,56) e in Roma - Genoa (1» a 1,52) i flop delle squadre di casa rappresenterebbero due sorprese. In Sampdoria - Cagliari Semplici cerca la terza vittoria alla guida dei sardi: non sarà facile visto che il «2» è a 2,95.