Tre partite e un solo punto, questo il bilancio della Juventus in questo scorcio di campionato, che vede i bianconeri già attardati rispetto alle altre pretendenti al titolo. Nonostante la sconfitta contro il Napoli di una settimana fa, la Juve parte con i favori del pronostico nel secondo big match stagionale, quello casalingo di domenica sera contro il Milan. Secondo i betting analyst, la squadra di Max Allegri è avanti piuttosto nettamente, a 2,11. Il «2» dei rossoneri, ancora a punteggio pieno, vale 3,30. Leggermente più alta la quota del pareggio, che si attesta a 3,50. Difficile che l'incontro dell'Allianz Stadium si risolva senza reti da entrambe le parti, e in effetti il Goal prevale a 1,62, mentre il No Goal sale a 2,17. Parlando di probabili bomber, Alvaro Morata e Paulo Dybala sono a 2,75, una marcatura firmata Olivier Giroud vale invece 3 volte la posta. Dopo la mezza battuta d'arresto in casa della Sampdoria, l'Inter può tornare ai tre punti nella sfida interna contro il Bologna, che vede gli uomini di Inzaghi ampiamente favoriti. L'«1» dei padroni di casa si gioca a 1,38. Nonostante il grande inizio di stagione, che vede fin qui gli emiliani a sette punti con due vittorie e un pareggio, il «2» appare proibitivo a 7,20. Sarà difficile per Mihajlovic uscire da San Siro anche solo con un pari, in quota a 5,20. Tanta fiducia nel duo Dzeko-Lautaro: per entrambi, una rete nel confronto di sabato si gioca a 1,95, mentre vale 2,40 la marcatura di Correa. Dall'altro lato, a 3,75 una rete del lontano ex nerazzurro Arnautovic. Trasferta non semplicissima per la Roma, che scende in campo a Verona dopo la manita rifilata al CSKA Sofia in Conference League. I giallorossi sono comunque favoriti al Bentegodi, con il «2» a 1,85. Sarà difficile, per la squadra ora affidata a Igor Tudor, fermare i capitolini di José Mourinho: la vittoria dei veneti vale 3,90, mentre un pari è leggermente più probabile a 3,80. Anche la Lazio affronta una squadra reduce da un cambio di allenatore. All'Olimpico arriva il Cagliari, per dare vita a una sfida che al momento vede i biancocelesti ampiamente avanti, a 1,45. In quota a 6,20 il «2» dei sardi, mentre il pari si gioca a 4,80. Nel posticipo di lunedì, il Napoli va a Udine, dove la vittoria in trasferta degli uomini di Spalletti è offerta a 1,84. Molto difficile, ma non impossibile, l'«1» dei friulani a 4,20, mentre il pari è quotato 3,60.