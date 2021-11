Chiusa la parentesi delle coppe europee, la quattordicesima giornata di Serie A torna con due big match. Juventus-Atalanta e Napoli-Lazio sono le due sfide regine del prossimo turno e ovviamente spiccano anche sulla lavagna scommesse. I bianconeri vengono dalla vittoria all'Olimpico contro la Lazio, ma anche dal brutto ko di Champions contro il Chelsea. Sarà riscatto? Sabato 27 Novembre alle 18:00 la squadra di Allegri parte favorita contro i bergamaschi, per un segno «1» proposto a quota 2,09, mentre il pareggio e il segno «2» a favore degli uomini di Gasperini sono bancati rispettivamente a 3,70 e a 3,35. Napoli-Lazio ha i due tecnici come protagonisti. Domenica sera Sarri torna in quello che è stato il suo stadio per anni, mentre Spalletti rivivrà i tanti derby contro i biancocelesti quando era tecnico della Roma. La classifica conta però più di tutto e da una parte i campani vogliono lasciarsi alle spalle le due sconfitte incassate contro Inter e Spartak Mosca, dall'altra i capitolini vogliono imporsi con più convinzione in zona coppe. Anche in questo caso pesa molto il fattore campo e il Napoli è favorito a quota 1,81, contro il pareggio a 3,90 e il successo della Lazio a 4,10. La partita metterà a confronto anche due amici protagonisti nell'Italia che ha vinto l'Europeo: Lorenzo Insigne è proposto in gol a 2,50, Ciro Immobile è a 3,00. Oltre agli scontri diretti in Venezia-Inter i campioni d'Italia hanno l'occasione di avvicinarsi ancora alla vetta: segno «2» a 1,37. Pronostici della vigilia a favore sulla lavagna scommesse anche per il Milan, a 1,56 in casa contro il Sassuolo, e per la Roma, a 1,72 contro il Torino.