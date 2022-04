L'Inter lo sa: quella con la Juventus è l'ultima chiamata per la corsa scudetto. Reduci da due mesi opachi in cui il ruolino di marcia è stato altalenante, i nerazzurri hanno l'obbligo della vittoria nel derby d'Italia allo “Stadium”. Anche per i bianconeri, però, la sfida di domenica sera rappresenta l'ultima chiamata per poter ambire al titolo. In campionato il momento degli uomini di Massimiliano Allegri è opposto a quello dell'Inter: dopo la brutta partenza, la Juventus si è infatti rimessa sui binari e ha recuperato parecchio terreno sulle prime posizioni, arrivando alla sfida con l'Inter con un solo punto di svantaggio sul terzo posto, seppur con una partita in più. I tre punti contano quindi tantissimo per entrambe, anche se al momento sono i campioni in carica a giocare il ruolo di favoriti: i betting analyst di Stanleybet.it vedono il successo ospite a 2,55, mentre l'«1» è poco più alto a 2,70. La «X» si gioca invece a 3,15. Un match da Under quello di Torino, dove una partita con meno di tre reti vale 1,77 la posta, mentre l'Over è fissato a 1,90. Prevale invece il Goal, in quota a 1,70 con il No Goal a 1,99. Se la Juventus ha cambiato marcia è anche merito dell'arrivo di Dusan Vlahovic. L'ex Fiorentina ha già timbrato più volte il cartellino nei due mesi passati in bianconero, e anche contro l'Inter è il maggiore indiziato per trovare la via della rete, tanto che un suo gol si gioca a 2,40. Una marcatura di Paulo Dybala, che le voci di mercato danno proprio come possibile rinforzo dell'Inter nel prossimo mercato, paga 3 volte la posta. Dall'altra parte, invece, un gol di Lautaro Martinez si gioca a 2,75. Sfida di vertice anche quella di Bergamo tra Atalanta e Napoli. I partenopei tallonano il Milan capolista ma non possono commettere errori nemmeno in incontri così complicati. L'Atalanta è infatti favorita nei pronostici e vede il successo a 2,40. Una vittoria ospite si gioca invece a 2,90, mentre è più alta la quota del pari, fissata a 3,15. Al Gewiss Stadium prevale nettamente il Goal a 1,64, con il No Goal alto a 2,08. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,81 e Under a 1,86. Scende in campo invece lunedì il Milan, in un match da non sbagliare contro il Bologna per mantenere saldo il comando della classifica. A San Siro l'«1» è offerto a 1,39, mentre è alto il «2» a 7,20, con la quota del pari nel mezzo a 4,60. Trasferta ostica per la Roma, che rientra dalla sosta a due settimane dal trionfo nel derby per dare continuità alle gioie ottenute prima dello stop per le nazionali. Sul campo della Sampdoria i giallorossi vedono la vittoria a 1,88, mentre l'«1» blucerchiato vale 3,85 la posta. Poco più bassa la quota del pari, fissata a 3,50. La Lazio scende invece in campo all'Olimpico contro il Sassuolo distante solo sei punti in classifica dai biancocelesti in una sfida dal sapore europeo. Gli uomini di Sarri partono con i favori del pronostico e vedono la vittoria a 1,74, mentre il successo degli emiliani e il pareggio pagano entrambi 4 volte la posta. Giornata importante anche in chiave salvezza con due scontri diretti; il primo, quello che Spezia e Venezia rappresenta da un lato l'occasione per cercare l'allungo per gli uomini di Thiago Motta e dall'altro l'ultima chance per un Venezia in crisi di risultati. I favori del pronostico sono per i liguri con la vittoria interna a quota 2,12 mentre un successo degli uomini di Zanetti vale 3,40 volte la posta con il pari fissato a 3,20. Proverà ad approfittare di questo scontro il Cagliari che scenderà in campo a Udine per cercare di allontanarsi dalla zona calda: un successo dei sardi vale, però, 4,20 la posta con i bianconeri decisamente favoriti, a quota 1,83. Un pari, invece, si gioca a 3,45.