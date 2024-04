Serie A: Juventus-Milan, in quota fiducia ai bianconeri. Roma a Napoli, il blitz paga

Raggiunta la finale di Coppa Italia, lavuole blindare il discorso Champions e insidiare il secondo posto del. E' proprio la sfida con i rossoneri a rappresentare il match clou del 34° turno di Serie A. Gli esperti puntano ancora sui bianconeri e vedono in vantaggio a 2,05 il segno «1», che manca in questa sfida da novembre 2019. In quota vale 3,65 il colpo esterno del Milan, che vive un momento particolarmente delicato dopo l'eliminazione dall'Europa League, la sconfitta nel derby e la questione Pioli. In mezzo, in lavagna a 3,35, l'ipotesi pareggio. Gli ultimi cinque incroci in campionato tra Juventus e Milan sono terminati con il segno Under 2,5, avanti nelle previsioni a 1,76, rispetto all'Over 2,5, offerto a 1,95. Tra Goal e No Goal, invece, gli analisti prevedono reti da ambo le parti, opzione proposta a 1,72 contro il 2,00. All'andata, con la maglia della Juve, e sette anni fa, con quella del Milan, decise un gol di Manuel Locatelli: un altro sigillo del centrocampista si gioca a 13, mentre il favorito numero uno è Vlahovic a 2,30, seguito a 3,15 da Milik; tra i rossoneri spiccano Giroud a 3,55 e Leao a 4,25.

Domenica l'attenzione si sposta sul Maradona, dove alle 18 ilriceve la. I giallorossi, dopo i tre punti conquistati all'ultimo respiro a Udine, cercano il bis sul campo dei partenopei, dove non hanno mai vinto nelle ultime cinque gare in Serie A (tre ko e due pareggi). Considerando gli scontri diretti tra le squadre nelle prime otto posizioni, inoltre, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti: solo otto complessivamente, con ben sette sconfitte (l'ultima la scorsa settimana contro il Bologna). Le statistiche, dunque, spingono gli esperti di Planetwin365 a puntare sul Napoli, offerto a 1,90, nonostante il divario in classifica e il rendimento deludente della squadra di Calzona (una vittoria nelle ultime sei). De Rossi deve rincorrere a 3,90, mentre il pareggio si gioca a 3,60. Il Napoli ha mostrato una costante fragilità difensiva, subendo gol da dodici turni di campionato: segno Goal (1,65), dunque, avanti sul No Goal (2,11). E chi potrebbe mettere la firma sul tabellino dei marcatori? Per i bookie i favoriti sono i due centravanti: Victor Osimhen è in pole a quota 2,00, seguito da Lukaku a 3,00, anche se la presenza del belga è ancora in dubbio; si sale a 2,90 per Kvaratskhelia e 3,85 per Dybala.

Insidiose le partite delle principali rivali della Roma nella corsa alla Champions. Il Bologna riceve l'Udinese, reduce da tre sconfitte consecutive e alla ricerca di punti salvezza: su Planetwin365 il segno «1» è in lavagna a 1,59, il pareggio a 3,80, mentre la prima vittoria in Serie A da allenatore di Fabio Cannavaro è proposta a 5,90. Ancor più in discesa nelle quote l'Atalanta, offerta a 1,43 in casa contro l'Empoli. Un'altra vittoria dei toscani dopo quella sul Napoli, invece, paga 6,95.Anche Sassuolo e Verona proveranno un blitz salvezza: i neroverdi (4,63) saranno ospiti della Fiorentina (1,70), mentre i gialloblù (5,35) faranno visita alla Lazio (1,63). L'Inter, infine, ottenuto lo scudetto e la seconda stella con cinque giornate d'anticipo, scende in campo a San Siro contro il Torino: il successo nerazzurro paga 1,52, mentre il colpo granata vale 6,57 volte la posta.