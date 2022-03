È della Juventus la quota più facile di tutto il turno di campionato, anche se il peso post-Champions a rende particolarmente importante l'appuntamento con la Salernitana. Il pronostico è comunque nettissimo sul tabellone, dove l'«1» allo Stadium vale appena 1,18 ed è stato scelto nell'80% delle scommesse. Altissima l'offerta per la squadra di Nicola, ancora a zero vittorie alla guida dei granata: l'all in da tre punti è a 15,50, mentre un altro pareggio dopo quello con il Sassuolo si gioca a 6,75. Contro la peggiore difesa del campionato, i bianconeri puntano a segnare almeno due volte, obiettivo a 1,29, mentre un gol della Salernitana a Szczesny pagherebbe 2,06. Sfortunato contro il Villarreal, Vlahovic va all'attacco nelle scommesse sui gol, dove la sua rete vale 1,63 su planetwin, mentre si gioca a 3,70 la doppietta. Per gli ospiti potrebbe invece essere schierato dal primo minuto Perotti, la cui firma sull'incontro è a 8 volte la posta.