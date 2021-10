Mai negli ultimi 10 anni la quota per lo scudetto era stata così alta a questo punto della stagione. Le difficoltà della Juventus in campionato si riflettono nelle previsioni dei betting analyst, dove i bianconeri sono scivolati in quarta posizione dopo il ko con il Sassuolo. L'offerta sulla rimonta di Allegri e la conquista del titolo è a 6,50, alle spalle di Napoli (3,00), Inter (3,25) e Milan (3,40); per trovare una quota più alta bisogna risalire al 2011/2012, all'inizio dell'era Conte, quando i bianconeri - che arrivavano dal periodo più difficile della loro storia - erano dati a 8,50. La valutazione di oggi "batte" anche quella del 2015/2016, quando pure la Juventus partì malissimo. In quel caso, dopo 10 giornate, i bianconeri avevano 3 punti in meno (ma con un distacco dalla vetta minore) e si giocavano a quota 5,00. Poco più di due mesi fa la Juve era invece favorita e alla vigilia del campionato valeva 1,80, con l'Inter a 3,85, e Milan e Napoli a 10,00.